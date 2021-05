HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts des aktuellen Kapitalmarkttages auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die von dem Telekomkonzern ausgegebenen Ziele für 2024 seien im Vergleich zu den Markterwartungen positiv, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die geplante Dividendenspanne habe die Erwartungen übertroffen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.