NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Aktien der Deutschen Telekom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe starke Umsätze berichtet, und die Margen ohne Berücksichtigung der US-Mobilfunktochter T-Mobile US sähen sehr gut aus, schrieb Analyst Ulrich Rathe am Freitag in einer ersten Reaktion. Dazu habe die Unternehmensführung den Ausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Barmittelzufluss (FCF) angehoben und eine überraschend hohe Dividende vorgeschlagen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 02:06 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.