NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Berichten über erste Kaufgebote für das Funkturmgeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen. Den Medienberichten zufolge liege die Bewertungsspanne für die Sparte zwischen 15 und 18 Milliarden Euro, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die kartellrechtlichen Bedenken würden als überwindbar angesehen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.