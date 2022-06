HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung unter anderem mit dem Finanzchef Christian Illek auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Themenspektrum sei mit der Tochter T-Mobile US, der Inflation und der Zukunft der Mobilfunkmasten groß gewesen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Es habe sich aber gezeigt, dass die Telekom in einem unsicheren Marktumfeld ihre Werttreiber unter Kontrolle habe. Das Unternehmen konzentriere sich auf Bereiche mit noch mehr Verbesserungspotenzial./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



