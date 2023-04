ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 26,60 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte für die meisten Unternehmen ermutigend ausgefallen sein, schrieb Analyst Polo Tang in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der deutschen Telekombranche. Neben United Internet setzt er vor allem auf die Deutsche Telekom, denn die Aktie sei günstig. Anpassungen an seinen Schätzungen begründete er hauptsächlich mit Währungseffekten./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 16:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.