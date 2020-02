FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach einem solide beurteilten Jahresbericht von 17,40 auf 19,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Erwartungen - "umfangreich", wie er sich ausdrückte. Dabei wirke sich vor allem die gestiegene Bewertung des US-Geschäftes aus, wo die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint in greifbare Nähe gerückt sei./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 15:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 15:17 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.