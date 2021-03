FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Bonner hätten im Schlussquartal 2020 dank de rFusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint erneut starke Umsatz- und Ergebniszuwächse verzeichnet, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 09:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / 11:30 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.