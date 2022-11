NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Papiere der Deutschen Telekom mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Outperform" belassen. Einige Anleger könnten angesichts der hohen Barmittelschöpfung enttäuscht von der angekündigten Dividendenerhöhung um zehn Prozent sein, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenn man berücksichtige, dass die US-Aktivitäten keine Dividende zahlten, sehe das Bild aber schon positiver aus. Die Telekom-Aktionäre sollten zudem vom angekündigten Aktienrückkaufprogramm der US-Mobilfunktochter T-Mobile US profitieren./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 03:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / 05:01 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.