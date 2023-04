NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 30,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die anstehenden Zahlen für das erste Quartal dürften zwar wenig spannend ausfallen, sollten aber nicht die strukturellen Pluspunkte wie die zu erwartenden Wachstumsbeschleunigung bei den Festnetz-Umsätzen schmälern und zu steigenden Markterwartungen führen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet zudem damit, dass die Bonner im Rahmen von Aktienrückkäufen der US-Mobilfunktochter T-Mobile US ihren Anteil verringern werden. Die Aktie sei außerdem trotz der im Vergleich zum Dax starken Entwicklung der vergangenen drei Jahre immer noch attraktiv bewertet./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2023 / 22:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.