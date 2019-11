NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Telekom angesichts einer geplanten Netzkooperation mit Vodafone und Telefonica Deutschland in schlecht versorgten Regionen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Die Anforderungen der Bundesnetzagentur blieben für die Telekombranche eine strittige Angelegenheit, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern komme die Kooperation nicht unerwartet. Es fehlten aber noch Details, die eine eingehendere finanzielle Analyse ermöglichten./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / 07:35 / ET





