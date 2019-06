HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Entscheidung des Immobilienkonzerns, eigene Mietobergrenzen einzuführen und dabei auch das Nettoeinkommen der Mieter zu berücksichtigen, wertet Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie als positiven Schritt. Die Positonierung der Deutsche Wohnen als großer und verantwortungsvoller Vermieter-Konzern in Berlin werte er positiv./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



