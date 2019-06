FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 39 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Inwieweit sich die Entscheidung des Immobilienkonzerns, eigene Mietobergrenzen einzuführen auf seine Schätzungen auswirke, sei derzeit schwer kalkulierbar, schrieb Analyst Pierre Drach in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ertragseinbußen sollten sich aber in Grenzen halten./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 08:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 10:55 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.