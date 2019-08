FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 36,20 Euro belassen. Das erste Halbjahr sei für den Immobilienkonzern wie erwartet verlaufen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Regulatorische Unsicherheiten gebe es weiterhin wegen der geplanten Mietdeckelung in Berlin. Die Deutsche Wohnen habe deshalb eine Selbstverpflichtung zu Mietbegrenzungen in bestimmten Fällen beschlossen./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 13:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 13:48 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.