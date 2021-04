Deutsche Wohnen SE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach dem vom Bundesverfassungsgericht gekippten Berliner Mietendeckel von 42 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Entscheidung habe einige Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Mietentwicklung des Immobilienkonzerns in Berlin aufgelöst, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 07:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 10:00 / MESZ



