NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Nach einem Bericht, wonach die Enteignung großer Wohnungskonzerne laut Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes im Abgeordnetenhaus rechtlich möglich ist, sei die Aktie wieder ausverkauft worden, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neben dem geplanten Mietendeckel sei dies ein weiterer Unsicherheitsfaktor im Berliner Mietwohnungsmarkt, den Anleger im Blick behalten müssen. Green fürchtet, dass Anleger die Deutsche-Wohnen-Aktien von ihrem Radar nehmen könnten./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 16:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 16:25 / BST



