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WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Stefan Augustin ging am Donnerstag auf die Festlegung der Niederlande auf zwei Militärfahrzeugplattformen der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), das Armoured Combat Support Vehicle (ACSV) und den schweren Bergepanzer Wisent 2, ein. Deutz steckt aktuell in der Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG. Für Augustin ist die Bekanntgabe der Niederlande eine Bestätigung des von ihm erwarteten Potenzials, damit falle ein Timing-Risiko weg./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:54 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,86 €
|
Abst. Kursziel*:
92,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
98,64%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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