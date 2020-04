HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Deutz von 7,30 auf 6,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung für das Papier des Motorenherstellers auf "Buy" belassen. Deutz sei ein exzellenter Wert, um auf eine zyklische Erholung zu setzen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Wenn nicht jetzt, wann dann", titelte er. Deutz zählt für Hauck & Aufhäuser in der aktuellen Krise zu den "Key Value Ideas", also unterbewertete Aktien von Unternehmen von hoher Qualität./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 07:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 08:02 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.