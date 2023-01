HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 6,40 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Motorenkooperation mit Daimler Truck sichere Deutz für die Zukunft ab und eröffne neue Märkte, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem trage die Zusammenarbeit zur Modernisierung des Portfolios von Deutz bei, was auch bei der Erreichung von Emissionszielen helfe./niw/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:22 / MEZ



