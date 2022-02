HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 7,50 auf 6,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Abberufung von Vorstandschef Frank Hiller dürfte in keinem Zusammenhang mit der operativen Leistung oder Strategie des Motorenbauers stehen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unabhängig davon sei sie jedoch angesichts der Kommentare der Wettbewerber vorsichtiger geworden, was die Verknappung von Komponenten und die kurzfristige Kosteninflation angeht. Die Expertin reduzierte deshalb ihre Gewinnschätzungen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.