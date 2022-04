HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 6,80 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und Unterbrechungen in den Lieferketten seien auf kurze Sicht ungünstig für die Margen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal des Motorenbauers könnte noch stark ausfallen, doch danach verdüsterten sich die Aussichten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.