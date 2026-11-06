DHL Group Aktie

58,34EUR -1,18EUR -1,98%
DHL Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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06.11.2026 08:11:08

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 47 auf 49,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern vereine erstklassiges Abschneiden mit einer entsprechend hohen Bewertung, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Aktie sei teuer, eine Abwertung zeichne sich aber nicht ab./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
49,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
57,08 € 		Abst. Kursziel*:
-13,28%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
58,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,15%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 58,30 -2,05% DHL Group (ex Deutsche Post)

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09:25 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
09:25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
09:24 Microsoft Outperform Bernstein Research
09:24 Oracle Outperform Bernstein Research
09:12 KRONES Market-Perform Bernstein Research
09:11 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08:21 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:17 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
08:07 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:06 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:54 Ryanair Overweight Barclays Capital
07:50 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:50 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:23 AIR France-KLM Overweight Barclays Capital
07:22 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
06:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:25 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
05.11.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Renault Outperform Bernstein Research
05.11.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Nemetschek Halten DZ BANK
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
05.11.26 Pfizer Halten DZ BANK
05.11.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
05.11.26 RENK Kaufen DZ BANK
05.11.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
05.11.26 Verbund Reduce Baader Bank
05.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 AB InBev Kaufen DZ BANK
05.11.26 Bayer Kaufen DZ BANK
05.11.26 Commerzbank Halten DZ BANK
05.11.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
05.11.26 Schneider Electric Buy UBS AG
05.11.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.11.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
05.11.26 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
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