DHL Group Aktie
|58,34EUR
|-1,18EUR
|-1,98%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 47 auf 49,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern vereine erstklassiges Abschneiden mit einer entsprechend hohen Bewertung, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Aktie sei teuer, eine Abwertung zeichne sich aber nicht ab./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
49,50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
57,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,28%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
58,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,15%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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05.11.26
|ROUNDUP: KI-Boom kommt bei DHL an - Express-Geschäft punktet (dpa-AFX)
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05.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 67 Euro (dpa-AFX)
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05.11.26
|Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.at)
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05.11.26
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
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05.11.26
|DHL macht mehr Gewinn - Vorläufige Zahlen bestätigt (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,30
|-2,05%
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|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|09:26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:07
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|06:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.