NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Mit der zum Verkauf stehenden Deutsche-Bahn-Tochter DB Schenker bahne sich der letzte Mega-Deal in der Speditionsbranche an, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Er hält DSV nach wie vor für den wahrscheinlichsten Käufer und räumt DHL nur noch Außenseiterchancen ein. Allerdings könnte die deutsche Politik gegen einen Verkauf an DSV sein, da der Konzern in der Regel nach Übernahmen erst einmal das Personal der betreffenden Unternehmen deutlich abbaue./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 01:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 05:01 / UTC



