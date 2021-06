ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Das Gespräch habe seine positive Sicht auf den Spirituosenkonzern untermauert, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mittelfristig mit einem Wachstum aus eigener Kraft zwischen vier und sechs Prozent, steigenden Margen und hohen Barmitteln, wovon die Aktionäre profitieren dürften./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 13:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



