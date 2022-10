NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor der Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Im Vorfeld habe es zuversichtliche Aussagen gegeben, die einen guten Start in das neue Geschäftsjahr bestätigten, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Spirituosenkonzern sei dazu in der Lage, besser als früher mit dem derzeit eingetrübten Wirtschaftsumfeld umzugehen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 02:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 02:57 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.