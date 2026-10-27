FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Die am 5. November anstehenden Umsatzzahlen dürften ein verhaltenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 belegen, in dem der Spirituosenkonzern seine Resultate zudem erstmals im Rahmen der neuen Berichtsstruktur vorlege, schrieb Mitch Collett in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als der Marktkonsens./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET





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