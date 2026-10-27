Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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27.10.2026 14:32:20

Diageo Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Die am 5. November anstehenden Umsatzzahlen dürften ein verhaltenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 belegen, in dem der Spirituosenkonzern seine Resultate zudem erstmals im Rahmen der neuen Berichtsstruktur vorlege, schrieb Mitch Collett in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als der Marktkonsens./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,34 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,43 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,52 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,03%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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