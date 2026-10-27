Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Die am 5. November anstehenden Umsatzzahlen dürften ein verhaltenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 belegen, in dem der Spirituosenkonzern seine Resultate zudem erstmals im Rahmen der neuen Berichtsstruktur vorlege, schrieb Mitch Collett in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als der Marktkonsens./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,34 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,43 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,03%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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23.10.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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16.10.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
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12.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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02.10.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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25.09.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diageo von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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24.09.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
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