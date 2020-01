NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo von "Buy" auf "Hold" abgestuft, wenngleich das Kursziel auf 3600 Pence belassen wurde. Nach Jahren starker Dynamik sehe er eine Normalisierung der Wachstumsaussichten, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Getränkehersteller sei weiterhin ein gut geführtes und breit aufgestelltes Unternehmen, jedoch seien die Anteilsscheine zum jetzigen Zeitpunkt einigermaßen gut bewertet./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 09:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.