HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo von 3700 auf 3900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spirituosenhersteller habe bereits vor dem Kapitalmarkttag die Ziele für 2022 aktualisiert, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre an. Wegen des größeren Erholungspotenzials im Reise-Einzelhandel bevorzugt er aber den Konkurrenten Pernod Ricard./gl/ajx



