NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 3800 auf 3600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Hersteller alkoholischer Getränke. Damit trug er einem langsameren Wachstum auf dem amerikanischen Kontinent sowie in Asien, vorsichtigen Unternehmensaussagen und höheren Zinszahlungen Rechnung./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 17:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 17:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.