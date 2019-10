NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 3450 auf 3300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Trevor Stirling verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf die rekordhohe Bewertung des Sektors für europäische Getränkehersteller. Seine Bewertungsmodelle passte er an jüngste Währungsbewegungen an. Zudem habe er den Bewertungszeitrahmen um drei Monate nach vorn verschoben und die jüngste Gesamtmarktschwäche berücksichtigt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 05:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.