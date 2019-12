NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo von 3315 auf 3200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Spirituosenherstellers erschienen zwar nachhaltig, seien aber mittlerweile eingepreist, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatzseitig dürfte Diageo bereits auf dem Höhepunkt angelangt sein./kro/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2019 / 11:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / 12:15 / GMT



