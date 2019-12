NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" belassen. Nach der Parlamentswahl in Großbritannien prognostizierte Analystin Celine Pannuti mögliche währungsbedingte Auswirkungen der Wahl auf die Ergebnisentwicklungen europäischer Konsumgüterkonzerne im kommenden Jahr. Bei den meisten britischen Anbietern dürfte der Gewinn (EPS) 2020 sinken, während die Mehrzahl der EU-Sektorunternehmen leichte Zuwächse erwarten könne, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / 06:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.