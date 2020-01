ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 3630 auf 3550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sanjeet Aujla reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Spirituosenhersteller. Dies reflektiere die stärkeren Schwankungen in den Schwellenländermärkten der Briten, vor allem in China. Zudem seien darin negativere Währungseffekte angesichts der jüngsten Aufwertung des Pfund berücksichtigt. Im US-Geschäft zeige Diageo aber Stärke und hebe sich von der Konkurrenz ab./ajx/edh



