ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 4700 auf 4400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bier- und Spiritosenhersteller sei gut gerüstet für das schwieriger gewordene Konsumumfeld, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2023/24 an und trug damit der jüngsten Pfundschwäche Rechnung. Die Aktie notiere zudem unter dem Vor-Corona-Niveau und mit einem Abschlag zur globalen Konkurrenz. Das gesenkte Kursziel begründete Aujla mit den gestiegenen Kapitalkosten./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 04:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.