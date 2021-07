LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo nach Geschäftszahlen von 3940 auf 4000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Produzent von Wodka Smirnoff und Guinness-Bier habe mit dem Umsatz und der Profitabilität die Konsenserwartungen überboten, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte dürften auch 2022 gut laufen, nicht zuletzt dank einer großen Nachfrage insbesondere nach Tequila in den USA./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 16:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 04:00 / GMT



