FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 4050 auf 3230 Pence gesenkt. Das Wachstum im US-Spirituosenmarkt habe sich abgebremst und Diageo sehe sich zyklischem Gegenwind ausgesetzt, da die Verbraucherausgaben unter Druck stünden, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei hoch bewertet, unter denen der europäischen Getränkekonzerne sei sie die einzige, die ohne Abschlag auf das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis der letzten drei und fünf Jahre gehandelt werde. Eine überdurchschnittliche Kursentwicklung hält Collett nun für unwahrscheinlich./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 06:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.