FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo auf "Sell" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Der Hersteller alkoholischer Getränke habe auf seinem Kapitalmarkttag keinen Ausblick auf das US-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte geben wollen, sondern sich nur zum erwarteten Markttrend geäußert, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit mit Blick auf die USA halte damit an. Collett hält die Konsenschätzungen für Diageo angesichts hoher Alkohol-Lagerbestände in den Vereinigten Staaten weiterhin für zu optimistisch./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 06:45 / CET





