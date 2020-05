HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Dialog Semiconductor trotz eines Rückzugs des Unternehmensausblicks für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Dass der Chipkonzern die Prognose ausgesetzt habe, sei kein Grund für Panik, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund schienen Unsicherheiten über die Verkaufsentwicklung von Apples neuen iPhones, die üblicherweise bis Oktober in den Läden seien. Für die Aktien sprächen aber weiter die solide Bilanz, das Geschäftsmodell ohne eigene Chipfabriken und damit mit niedrigeren Kosten sowie die langfristigen Wachstumstreiber des Smartphone-Marktes./mis/jha/





Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 08:02 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 08:22 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.