HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 48,50 auf 49,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Sandherr hob seine Schätzungen aufgrund der Nachfrage durch den langfristigen Homeoffice-Trend an. Mit den endgültigen Zahlen des Halbleiterunternehmens für das dritte Quartal dürfte auch ein optimistischer Ausblick auf das vierte Quartal veröffentlicht werden, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 08:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 08:35 / MESZ



