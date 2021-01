ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Mit etwas über den Erwartungen liegenden Umsätzen halte die solide Geschäftsentwicklung bei dem Chipentwickler an, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2021 könnte nun um bis zu 5 Prozent steigen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 07:32 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.