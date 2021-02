FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor angesichts der vereinbarten Übernahme durch den japanischen Konzern Renesas von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders hält den gebotenen Kaufpreis von 67,50 Euro je Aktie noch nicht für das Ende der Fahnenstange. Er hätte 75 Euro je Aktie oder mehr erwartet, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Offerte der Japaner bewerte Dialog mit dem 20,6-fachen des für 2022 von ihm erwarteten Gewinns, während andere Halbleiterkonzerne wie Cirrus, STMicro und Nordic im Schnitt ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 26,9 aufwiesen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 07:01 / GMT





