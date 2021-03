FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Dialog Semiconductor von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 70,00 auf 67,50 Euro gesenkt. Trotz weiterer potenzieller Übernahmeinteressenten für den Halbleiterkonzern habe es in den vergangenen Wochen keine alternative Offerte gegeben, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sinke die Wahrscheinlichkeit eines Übernahmekampfes und ein Erfolg des japanischen Chipherstellers Renesas werde wahrscheinlicher. Sein neues Kursziel entspreche deshalb nun dem Angebot der Japaner. Wettbewerbsrechtliche Probleme für die Transaktion sehe er nicht - nun stehe als nächstes die Online-Aktionärsversammlung am 9. April im Fokus./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 07:10 / GMT





