NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Dialog Semiconductor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Nach der anfänglichen, marktbreiten Erholung an den Aktienmärkten werde die Titelauswahl nun zunehmend wichtig, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu den europäischen Halbleiterherstellern. Gute Aussichten auf eine Erholung im zweiten Halbjahr hätten Zulieferer für die Autoindustrie, die von den langfristigen Wachstumstreibern Elektroantriebe und Autonomes Fahren profitiere - hier zählen Infineon sowie AMS zu seinen Favoriten - sowie Chiphersteller für die Smartphonebranche im Zuge der Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G. Die europäischen Handychip-Lieferanten wie StMicroelectronics und Dialog Semiconductor seien allerdings stark von positiven Absatzüberraschungen des iPhone-Herstellers Apple abhängig./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2020 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.