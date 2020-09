NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,5 Euro belassen. Angesichts des bisher starken Jahresverlaufs für den Chipsektor an der Börse und wegen zahlreicher Unsicherheiten mit Blick auf das kommende Jahr dürften die Aktien nun in eine Art Wartestellung verfallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Dialog müssten beim wichtigen Kunden Apple im zweiten Halbjahr die Auslieferungen noch besser ausfallen als prognostiziert, damit auch der Zulieferer positiv partizipiere./tav/ck





Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 22:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 22:02 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.