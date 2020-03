LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Gardiner rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie wegen des neuartigen Coronavirus damit, dass im Laufe der Woche eine Reihe von Gewinn- oder Umsatzwarnungen speziell von Halbleiterfirmen beginnen wird. Da dies aber lediglich spekulativ sei, nehme er derzeit noch keine Änderungen an seinen Schätzungen vor. Beim Chipentwickler Dialog, wo der detaillierte Jahresbericht am Mittwoch erwartet wird, halte er eine außerordentlich schwache Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf aber weiter für nicht gerechtfertigt./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 19:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.