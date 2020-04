MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset nach einer gekürzten Prognose für die Funds from Operations (FFO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Damit dürfte sich diese wichtige Kennziffer für das operative Ergebnis 2020 noch immer auf dem Rekordniveau des Vorjahres halten, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer dürften zudem die geschäftlichen Risiken bereits eingepreist sein./bek/mis



