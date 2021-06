MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Bei dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Konzern führe die Ankündigung zweier großer Zukäufe in München nicht erst in der für gewöhnlich stärkeren zweiten Jahreshälfte, sondern bereits im ersten Halbjahr zu einem hohen Akquisitionsvolumen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal zeige, dass Dic Asset gut positioniert sei, um große Transaktionen auf dem deutschen Markt auszuführen und zu finanzieren./la/tih



