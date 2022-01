FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dic Asset anlässlich einer Offerte für die Mehrheit an der Immobilienholding VIB Vermögen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 19 Euro belassen. Strategisch betrachtet, passe VIB Vermögen hervorragend zu DIC Asset und ergänze sowohl regional als auch sektoral optimal das Bestandsportfolio des Immobilienunternehmens, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Berücksichtige man dies, lasse sich der (hohe) Kaufpreis ? trotz der VIB-Kursrally ? rechtfertigen. Kurzfristig aber könnte die anstehende Kapitalerhöhung den Kurs zunächst belasten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 15:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 15:40 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.