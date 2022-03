FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dic Asset auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 19 Euro belassen. Nach dem erfolgreichen Teilübernahmeangebot halte der Gewerbeimmobilienspezialist nun 60 Prozent an der mittelständischen Immobilienholding VIB Vermögen und plane eine Vollkonsolidierung ab dem 1. April, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe Dic Asset entsprechend angepasst./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 13:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 14:03 / MEZ





