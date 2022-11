MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset nach Zahlen zu den ersten neun Monaten auf "Reduce" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Niedrigere Gebühren für Transaktionen des Immobilienunternehmens hätten einen Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) zur Folge gehabt, schrieb Analyst Andre Remke in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Kennziffer sei auf Jahressicht um vier Prozent gesunken, liege aber leicht über seiner Schätzung./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 08:23 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.