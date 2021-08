HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Drägerwerk nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Analyst Holger Fechner nannte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr erfreulich. Nach wie vor bietet eine weltweit stark gesteigerte Nachfrage insbesondere nach Beatmungsgeräten, Zubehör und persönlicher Schutzausrüstung die Chance auf ein deutlich höheres Umsatz-und Ergebnisniveau im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 12:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.